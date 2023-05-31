Büyükşehir'in konservatuvar yaz kursları başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin merakla beklenen konservatuvar yaz kursları kayıtları 12 Haziran'da başlayacak.

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  • 31.05.2023 10:41
  • Güncelleme: 31.05.2023 11:52
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Büyükşehir'in konservatuvar yaz kursları başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin merakla beklenen konservatuvar yaz kursları kayıtları 12 Haziran’da başlayacak.

Yerel yönetim hizmetlerini aksatmadan yürüten Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat alanındaki faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor. Gençler başta olmak üzere Kayserililerden büyük ilgi gören Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı geniş kurs çeşitliliği ile düzenleyeceği yaz kursları için kayıt almaya başlıyor.

12 Haziran’da başlayacak Konservatuvar Yaz Kursları kayıtları 23 Haziran’da sona erecek olup, 9-15 yaş arası çocuklar kategorisinde bağlama, bateri, gitar, keman, ney, piyano, resim, tiyatro ve yan flüt kursları verilecek. 16 yaş üzeri yetişkinler kategorisinde ise bağlama, bateri, gitar, halk oyunları, keman, ney, piyano, resim, tiyatro, ud ve yan flüt kursları düzenlenecek.

Konservatuvar Yaz Kursları için kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez Konservatuvarı’nı ziyaret ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek ve kurslar hakkında 0352 232 20 40 - 0352 666 38 01 numaralı telefonlar üzerinden detaylı bilgi alabilecekler.

Geleceğin sanatçıları için sanat alanındaki yeteneklere her zaman destek veren Büyükşehir Belediyesi, açtığı kurslarla ve bünyesinde bulundurduğu konservatuvar ile vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

İHA

Kayseri Gündem
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