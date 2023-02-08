Büyükşehir İtfaiyesi İskenderun Limanı'nda yangınla mücadele ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında Hatay İskenderun Limanı'nda çıkan yangına müdahale eden ekiplere destek vermek amacıyla 3 araç ve 12 personelden oluşan itfaiye ekibinin bölgeye gönderildiğini ve yangınla mücadelenin sürdüğünü duyurdu.

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  • 08.02.2023 12:05
  • Güncelleme: 08.02.2023 12:45
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Büyükşehir İtfaiyesi İskenderun Limanı'nda yangınla mücadele ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında Hatay İskenderun Limanı’nda çıkan yangına müdahale eden ekiplere destek vermek amacıyla 3 araç ve 12 personelden oluşan itfaiye ekibinin bölgeye gönderildiğini ve yangınla mücadelenin sürdüğünü duyurdu.

Deprem bölgesinde tüm Türkiye’nin tek yürek olarak canla başla mücadele verdiğini belirten Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yüzyılın en büyük deprem felaketi sonrası depremden etkilenen bölgelerde yaraları sarma çalışmalarına itfaiye, Fen İşleri, KASKİ ve elektrik şirketi gibi birimlerimiz ile destek vermeye devam ediyoruz. Depreme bağlı olarak Türkiye’nin dördüncü büyük limanı olan Hatay İskenderun Limanı’nda çıkan yangına müdahale çalışmalarında da itfaiye ekibimizle mücadeleye katılıyoruz. Ekibimizin ve diğer ekiplerin canla başla mücadelesi sürüyor” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 araç ve 12 personelden oluşan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinin İskenderun Limanı’na ulaşarak yangın söndürme çalışmalarına katıldığını ifade ederek, “Ekibimiz 7.7 büyüklüğündeki 10 ili etkileyen depreme bağlı olarak İskenderun Limanı’ndaki konteynerlerde çıkan yangını söndürme çalışmalarına katkı sağlamak için bölgeye gitti. Allah güçlerini arttırsın, dualarımız, sahadaki ekiplerimizle, desteklerimiz depremzede kardeşlerimizin yanında” şeklinde konuştu.

Denizden, havadan ve karadan müdahalelerle süren yangın söndürme çalışmaları bölgedeki tüm ekiplerin yoğun gayreti ile sürüyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen bölgelerde 59 araç ve 121 personel ile arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yönelik yardım çalışmalarında canla başla depremin yarasını sarmaya çalışıyor.

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İHA

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