Büyükşehir İtfaiyesi, kuyuya düşen büyükbaş hayvanı 2 saatlik çalışmayla kurtardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Talas ilçesinde 3 metrelik kuyuya düşen büyükbaş hayvanı, 2 saat süren başarılı bir çalışma ile kurtardı.

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  • 25.06.2023 12:53
  • Güncelleme: 25.06.2023 13:09
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Büyükşehir İtfaiyesi, kuyuya düşen büyükbaş hayvanı 2 saatlik çalışmayla kurtardı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Talas ilçesinde 3 metrelik kuyuya düşen büyükbaş hayvanı, 2 saat süren başarılı bir çalışma ile kurtardı.

Talas ilçesi Kamber Mahallesi’nde besici Harun Aksoy, kendisine ait olan büyükbaş hayvanın 3 metrelik kuyuya düşmesi sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gitti.

Kuyuya düşen büyükbaş hayvan itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik çalışma ile kurtarılarak hayvan sahibi Harun Aksoy’a teslim edildi.

Ekiplerin, zorlu şartlar altında büyükbaş hayvanı kurtarmak için canla, başla mücadelesi amatör kameralara da yansıdı. Ekiplerin operasyonu sonrası besici Aksoy, Büyükşehir itfaiye ekiplerine teşekkür ve dua etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 55 araç ve 347 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla sürdürüyor.

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İHA

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