Büyükşehir İtfaiyesi'nde 1 ayda 707 olaya müdahale
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Mayıs ayında 707 itfai olaya başarılı şekilde müdahalede bulundu.
Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 18 istasyon, 57 araç ve 345 personel ile kentte ve yurtta ihtiyaç duyulan her bölgede görevini yerine getirmeye devam ediyor.Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 2026 yılı Mayıs ayında 194 yangın, 356 kurtarma, 103 trafik kazası ve 54 su baskınına müdahalede bulunarak, 1 aylık süreçte toplam 707 itfai olaya müdahale etti.
Büyükşehir İtfaiyesi, 1.791 vatandaşa eğitim sunarken, 63 de denetim gerçekleştirdi.