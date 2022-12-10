Büyükşehir İtfaiyesi'nden personele hizmet içi eğitim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Büyükşehir Belediyesi birimlerinde çalışan personele yönelik eğitim düzenleyerek muhtemel yangın ve tehlike durumlarında ne yapılacağına ve tehlikeler karşısında nasıl önlem alınacağına dair bilgilendirme yaptı.

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  • 10.12.2022 12:18
  • Güncelleme: 10.12.2022 13:22
Büyükşehir İtfaiyesi'nden personele hizmet içi eğitim
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Büyükşehir Belediyesi birimlerinde çalışan personele yönelik eğitim düzenleyerek muhtemel yangın ve tehlike durumlarında ne yapılacağına ve tehlikeler karşısında nasıl önlem alınacağına dair bilgilendirme yaptı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından belirli periyotlarla düzenlenen eğitim seminerleri sürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birimi ve Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından belediye personeline yangın ve tehlike durumlarında ne yapılacağına yönelik eğitim verildi. Gerçekleştirilen eğitim seminerine Sivil Savunma Uzmanı Mehmet Karakaş, Büyükşehir Belediye itfaiye yetkilileri ile belediye personeli katıldı.

YANGIN VE TEHLİKE DURUMLARINDA BİLGİLENDİRME

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birimi yetkilileri tarafından gerçekleştirilen sunumda Sivil Savunma Uzmanı Mehmet Karakaş, muhtemel tehlike durumlarında bireylerin en az zarar ile kurtulması için bu türden eğitimlerin önemli olduğuna işaret ederek, eğitimlerin daire başkanlıkları personeline yönelik gerçekleştirildiğini ifade etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Afet Koordinasyon ve Planlama Amiri Orhan Canpolat ise Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı hakkında bilgilendirmede bulunarak, yangın ve tehlike durumlarında alınacak önlemlere ilişkin bilgiler verdi. Canpolat ayrıca acil durum numaralarının bir hatta birleştirildiğini de kaydederek, yangın durumlarında ise ilk müdahalenin önemli olduğunu vurguladı.

HAYATTA KALMAK İÇİN HAYATİ TAVSİYELER

Gerçekleştirilen seminer eğitiminde uzmanlar tarafından evde, iş yerinde veya otomobil içerisinde ortaya çıkan yangın ve benzeri tehlike durumlarında hayatta kalabilmek ve olayın boyutlarının büyümemesi için hayati tavsiyelerde bulunuldu.

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İHA

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