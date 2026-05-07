Büyükşehir İtfayesi Nisan'da 572 itfai olaya müdahale etti

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 18 istasyon, 57 araç ve 346 personel ile çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, 2026 yılı Nisan ayında 243 yangın, 235 kurtarma, 85 trafik kazası ve 9 su baskını olmak üzere toplam 572 itfai olaya müdahalede bulundu.

İtfai olaylara müdahalenin yanı sıra vatandaşların bilinçlenmesi ve olağanüstü durumlarda doğru hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla eğitim ve denetim çalışmalarına da Büyükşehir İtfaiyesi, 3 bin 896 vatandaşa eğitim sunarken, 90 da denetim gerçekleştirdi.