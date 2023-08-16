Büyükşehir KAYMEK, 2024 KPSS'de memur adaylarının yanında

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin mesleki kurslar düzenleyen eğitimde öncü kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.'nin (KAYMEK) Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans, Ön Lisans ve Eğitim Bilimleri kursu kayıtlarını '2024 KPSS Yılında Sizlerin Yanındayız' sloganı ile başlattı.

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  • 16.08.2023 10:03
  • Güncelleme: 16.08.2023 10:53
Büyükşehir KAYMEK, 2024 KPSS'de memur adaylarının yanında
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki kurslar düzenleyen eğitimde öncü kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans, Ön Lisans ve Eğitim Bilimleri kursu kayıtlarını ‘2024 KPSS Yılında Sizlerin Yanındayız’ sloganı ile başlattı.

Kentin muhtelif yerlerindeki tesislerinde çeşitli branşlarda düzenlediği mesleki eğitim, kurs ve kültür-sanat etkinlikleri ile on binlerce vatandaşa hizmet veren Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, Uzaktan Eğitim Merkezi ile de birçok vatandaşa ücretsiz ve erişilebilir kurslar sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede, son yıllarda başlattığı KPSS kurs hizmetini 2024 yılı KPSS sınavına hazırlık süreci için de düzenleyecek olan KAYMEK UZEM, memur olma hayali kuran binlerce vatandaşa hizmet vereceği Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans, Ön Lisans (Genel Kültür-Genel Yetenek) ve Eğitim Bilimleri kursu kayıtlarını başlattı. KAYMEK UZEM, uzman eğitimci kadrosu ile sınava yönelik Tarih, Türkçe, Coğrafya, Geometri, Matematik, Vatandaşlık derslerini içeren KPSS Lisans ve Ön Lisans (Genel Kültür-Genel Yetenek) kurslarının yanı sıra Eğitim Bilimleri kursu ile binlerce insanın hayallerine giden yolda en güçlü destekçisi olacak. KAYMEK’in yoğun ilgi gören KPSS kursunda eğitimler online şekilde planlanırken kontenjanlarla sınırlı KAYMEK UZEM KPSS Lisans, Ön Lisans ve Eğitim Bilimleri kurslarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar 0352 337 37 88 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek ve www.kaymekonline.com internet adresi üzerinden ise kayıt işlemini yapabilecek.

KAYMEK UZEM’DEN DEV HİZMET

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kuruluşlarından Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. bünyesinde hizmet veren Uzaktan Eğitim Merkezi, 2020 yılından itibaren 231 kurs açarak toplam 28 bin 838 öğrenciye LGS, YKS, KPSS ve E-KPSS sınavlarında ücretsiz eğitim imkânı sundu.

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İHA

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