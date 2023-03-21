Büyükşehir KAYMEK'ten arıcılık kursu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) arı ve arı ürünleri üretimine ilgi duyan vatandaşlara profesyonel eğitim vererek sertifikalı arıcılar yetiştirmek amacıyla arıcılık kursu düzenliyor.

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  • 21.03.2023 09:31
  • Güncelleme: 21.03.2023 10:03
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Büyükşehir KAYMEK'ten arıcılık kursu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) arı ve arı ürünleri üretimine ilgi duyan vatandaşlara profesyonel eğitim vererek sertifikalı arıcılar yetiştirmek amacıyla arıcılık kursu düzenliyor.

Tarım ve hayvancılık alanındaki projeleri ve üreticilere sağladığı desteklerle takdir toplayan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi arıcılık alanında üreticilere verdiği desteklere arıcılık kursu ile devam ediyor. Arı ve arı ürünleri üretimine ilgi duyan, arıcılığı profesyonel anlamda yapmak isteyen vatandaşlara eğitim vererek sertifikalı arıcılar yetiştirmeyi amaçlayan KAYMEK Arıcılık Kursu kayıtlarını başlattı.

KAYMEK Sümer Tesisi’nde düzenlenecek arıcılık kursu, Halk Eğitim Merkezleri iş birliği ile yürütülecek. Son yılların ilgi gören mesleklerinden biri haline gelen arıcılık alanında, uzman eğitmenler tarafından verilecek eğitimler Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri düzenlenecek. Arıcılıkla ilgili temel konulardan başlanarak etraflı bir eğitim içeriğinin kursiyerlere sunulacağı eğitimlerde arıcılık malzemeleri, arı türleri ve türlere uygun iklim koşulları, arı hastalıkları, arı ürünleri ve üretimi, arı bakımı gibi konularda eğitimler verilecek.

Kursları başarılı bir şekilde tamamlayan kursiyerler Arıcılık Kurs Bitirme Belgesi almaya hak kazanacak. Kursa kayıt yaptırmak isteyenler kaymekonline.com internet adresi üzerinden işlem yapabilecek.

İHA

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