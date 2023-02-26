Büyükşehir KAYMEK’ten depremzede öğrencilere eğitim desteği

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan İlçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen 2 büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. 44 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, yaralananlar ise hastanelerde tedavi altına alındı. Evleri kullanılamaz hale gelen veya hasar alan depremzedeler ise çevre illere gitti. Kayseri'ye 40 binin üzerinde depremzede geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Kayseri’ye gelen depremzede çocukların eğitimine destek oluyor. Bu kapsamda Büyükşehir KAYMEK tarafından afet bölgesinden gelerek Kayseri’ye yerleşen depremzede gençlerin ve çocukların eğitimlerinin destekçisi olmak için YKS ve LGS hazırlık kursları ile 4. sınıftan 12. sınıfa kadar ara sınıf ders takviyeleri kursu düzenliyor.

KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde düzenlenecek tamamen ücretsiz kurslara kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin www.kaymekonline.com internet adresi üzerinden işlem yapabileceği ayrıca 0352 320 54 45 numaralı telefon üzerinden de detaylı bilgiye ulaşılabileceği belirtildi.