BÜYÜKŞEHİR KAYMEK'TEN KPSS VE AGS KURSU

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eğitim ve öğretimin yanın hayat boyu gelişime verdiği önem doğrultusunda her yaştan Kayserilinin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimine katkı sağlayan KAYMEK, sınavlara hazırlık sürecinde de vatandaşlara etkin ve kaliteli bir eğitim ortamı sunuyor.

Hizmetleri ile üniversiteler şehri Kayseri’nin 6’ncı üniversitesi olarak anılan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) 2025-2026 eğitim öğretim yılında gençlerin geleceğine ışık tutan faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede KAYMEK tarafından, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans ve Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’na (AGS) hazırlanan gençlere yönelik KPSS ile AGS kursu düzenliyor.

Memur ve öğretmen adayları, KAYMEK Sümer Tesisi’nde gerçekleşecek olan tamamen ücretsiz MEB-AGS ve KPSS Lisans hazırlık kurslarına kayıt işlemlerini www.kaymekonline.com internet adresinden yapabilecek.

Alanında uzman eğitmenlerle ve zengin içerikli müfredatla desteklenen kurslar, sınavlara hazırlanan adaylara büyük avantaj sağlayacak.