KAYMEK'ten spora ve istihdama katkı sağlayacak bir ilk daha

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. spor ve istihdama katkı sağlayacak yeni bir kursa daha imza atarak Futbol Saha Bakım Elemanı Kursu düzenledi.

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  • 26.05.2023 11:42
  • Güncelleme: 26.05.2023 12:03
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KAYMEK'ten spora ve istihdama katkı sağlayacak bir ilk daha
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. spor ve istihdama katkı sağlayacak yeni bir kursa daha imza atarak Futbol Saha Bakım Elemanı Kursu düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve şehirdeki mesleki eğitim ile kültür faaliyetlerinin adeta öncüsü konumunda olan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), sürekli olarak ihtiyaca yönelik yeni kurslar düzenleyerek hem istihdama hem de ilgili sektöre katkı sağladığı faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede pek çok konudaki kurslarına bir yenisini daha ekleyerek hizmet veren KAYMEK, Futbol Saha Bakım Elemanı Kursu’nu başlattı.

Saha çimleri gözetilecek, istihdam sahaya inecek

KAYMEK’in açtığı, saha bakım personelleri için Futbol Saha Bakım Elemanı Kursu sayesinde, futbol sahalarındaki kaliteli çim oluşumu ve sürdürülebilirlik eğitimi ile çimin on iki ay boyunca uyanık kalmasının eğitimi verilirken, öte yandan spor alanındaki sahalarda, sporun yanı sıra istihdam da sağlanmış olacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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