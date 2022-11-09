Büyükşehir, KAYMEK Uzem ile ilk kez LGS Deneme Sınavı gerçekleştirecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.(KAYMEK), uzaktan eğitim modeli olan KAYMEK UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) ile ilk kez LGS Deneme Sınavı (Online) gerçekleştiriyor. 4 Kasım Cuma günü başlayan LGS Deneme Sınavı kayıtlarına gençler tarafından yoğun ilgi gösterildi.

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  • 09.11.2022 11:01
  • Güncelleme: 09.11.2022 11:40
Büyükşehir, KAYMEK Uzem ile ilk kez LGS Deneme Sınavı gerçekleştirecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.(KAYMEK), uzaktan eğitim modeli olan KAYMEK UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) ile ilk kez LGS Deneme Sınavı (Online) gerçekleştiriyor. 4 Kasım Cuma günü başlayan LGS Deneme Sınavı kayıtlarına gençler tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan KAYMEK, eğitimden spora, kültürel faaliyetlerden sanatsal ve sosyal faaliyetlere kadar vatandaşların hayatına dokunmaya devam ediyor. Bu çerçevede toplumun ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayan KAYMEK, eğitimli insanın toplumu güzelleştireceği şuuruyla hareket ederek, çağın ihtiyaçlarını gözeterek kurs çeşitliliğini sürekli yeniliyor ve vatandaşların istek ve talepleri doğrultusunda sosyo-demografik verilere göre kurslarını şekillendiriyor. Öte yandan geleneksel eğitime güçlü bir alternatif haline gelen uzaktan eğitim modeli olan KAYMEK UZEM ile de 2020 yılından bu yana açtığı çeşitli kurslar ile çalışan ya da okul hayatına devam eden vatandaşların eğitim ihtiyacını da karşılıyor.

LGS-YKS, KPSS ve Sanat kursları ile kurs çeşitliliğine önem gösteren Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, bu minvalde vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda KAYMEK bünyesinde ilk kez LGS Deneme Sınavı gerçekleştirecek. Gençler tarafından yoğun ilgi gören online LGS Deneme sınavının kayıtları 4 Kasım Cuma günü başladı. KAYMEK UZEM ile gerçekleştirecek olan LGS Deneme sınavı 13 Kasım Pazar günü 2 oturum şeklinde online olarak yapılacak.

İlk oturum 09.30-10.45 saatleri arasında olurken, ikinci oturum ise 11.30-12.50 saatleri arasında gerçekleşecek. Toplam 90 soru üzerinden yapılacak olan LGS Deneme Sınavına Kayseri’deki tüm LGS öğrencilerimiz ücretsiz olarak katılabilecek.

Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler www.kaymekonline.com adresinden kayıt yaptırdıktan sonra https://www.kaymekuzem.com.tr linkine tıklayarak sisteme giriş yapabilecek.

İHA

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