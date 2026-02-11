Büyükşehir Konservatuarında 5 binden fazla kişiye kurs verildi

  • Haberler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı 2025 yılında 3 bin 413 yetişkin, 2 bin 242 çocuk olmak üzere 5 bin 655 kişiye hizmet verdi. Şehrin kültür ve sanat hayatına adeta nefes olan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, iki şubesinde 3 farklı dönemde toplam 19 branşta kurs verdi.

Bu kapsamda müzikten tiyatroya, resimden korolara kadar birbirinden farklı alanlarda vatandaşlara kurs imkânı sunan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 2025 yılında 3 bin 413 yetişkin (16 yaş üzeri) 2 bin 242 çocuk (9-15 yaş) olmak üzere 5 bin 655 kişiye hizmet verdi. 

İki şubesinde 3 farklı dönemde toplam 19 branşta kurs hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Türk Sanat Müziği, Tasavvuf Müziği, Türk Halk Müziği, ud, keman, bağlama, gitar, piyano, ney, yan flüt, klarnet, bateri, tiyatro, resim, şan, Kadınlar ve Türk Sanat Müziği Kent Koroları ile Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları-müzik ve resim branşlarında sanatsal eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi. Büyükşehir Konservatuvarı’nın bu eğitimleri, konser, sahne ve sergi etkinlikleriyle desteklenerek şehir kültür ve sanat hayatına katkı sağlandı.

Şehrin sanat ve kültür yaşamına canlılık katan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, dönemler halinde açılan kursları ile tüm sanatseverleri bekliyor.

