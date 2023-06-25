Büyükşehir kurban satış ve kesim yerlerinde tüm tedbirleri aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından alınan karar istiametinde vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yerine getirmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldı.

Büyükşehir Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu bayram da Kayserililerin huzur içerisinde bayramlarını geçirebilmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yerine getirmeleri için de gerekli tüm tedbirleri aldı.

Büyükşehir, 6 Haziran 2023 tarihinde yapılan İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından alınan karar istikametinde 28 Haziran 2023 tarihinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı’nda vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yerine getirmeleri hedefiyle, tespit edilen Kurban Satış ve Kesim Yerlerinde gerekli tüm hazırlıklarını yaptı.

Kent merkezinde belirlenen 42 kesim yerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından 48 veteriner hekim görevlendirilirken, veteriner hekimlerce Kurban Bayramı boyunca kurbanlık hayvanların her türlü kontrolleri ücretsiz olarak yapılacak.