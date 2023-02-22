Büyükşehir Kütüphaneleri'nde yeni saat düzenlemesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait kütüphanelerde çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Belediye bağlı kütüphanelerde haftanın 7 günü hizmet vermeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapmak için gayretlerini sürdürürken, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kütüphanelerin çalışma saatlerine düzenleme getirildi. Yapılan değişikliğe göre Argıncık Semt Kütüphanesi 09.00-18.00, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi 09.00-18.00, Gevher Nesibe Halk Kütüphanesi 09.00-18.00, Sezai Karakoç Kütüphanesi 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek. Ayrıca Merkez Halk Kütüphanesi 09.00-20.00, Şehir Kütüphanesi 09.00-20.00, Beyazşehir Halk Kütüphanesi 09.00-20.00, Talas Mevlana Kütüphanesi 09.00-20.00 ve Erkilet Kütüphanesi de 09.00-20.00 saatlerinde kitap kurtlarına hizmet verecek.

Yeni saat düzenlemesi uygulama konulurken, tüm kütüphaneler yine haftanın 7 günü 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.