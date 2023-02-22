Büyükşehir kütüphanelerinde yeni saat düzenlemesi
Haftanın 7 günü açık olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait kütüphanelerde çalışma saatleri yeniden düzenlendi.
- 22.02.2023 11:48
- Güncelleme: 22.02.2023 11:48
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kütüphanelerin çalışma saatlerine düzenleme getirildi. Yapılan değişikliğe göre Argıncık Semt Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi, Gevher Nesibe Halk Kütüphanesi ve Sezai Karakoç Kütüphanesi 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Merkez Halk Kütüphanesi, Şehir Kütüphanesi, Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Talas Mevlana Kütüphanesi ve Erkilet Kütüphanesi de 09.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.
Yeni saat düzenlemesi uygulama girerken, tüm kütüphanelerin yine haftanın 7 günü hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.