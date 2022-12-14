Büyükşehir Kütüphanesi'nde miniklerin 'TOGG'lu yerli malı etkinliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı Erkilet Kütüphanesi'nde minikler yerli ve milli otomobil TOGG'un maketini yaparak, Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

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  • 14.12.2022 15:06
  • Güncelleme: 14.12.2022 16:12
Büyükşehir Kütüphanesi'nde miniklerin 'TOGG'lu yerli malı etkinliği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete açtığı Erkilet Kütüphanesi’nde minikler yerli ve milli otomobil TOGG’un maketini yaparak, Yerli Malı Haftası’nı kutladı.

Yerli ve milli üretim ve tüketim konusunda projeler ortaya koyup farkındalık oluşturarak yerli ve milli anlayışını küçük yaştan itibaren bireylere kazandırmak amacıyla etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Erkilet Kütüphanesi’nde minikleri bu doğrultuda bir araya getirdi.

38 KYS 38 plakalı maket TOGG otomobili vurgulu olarak gerçekleştirilen 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası etkinliğinde minikler, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili olan TOGG’un maketi etrafında toplanarak poz verdi. Başlarına taktıkları yerli malı ürünlerin bulunduğu resimlerle süslü taçlarla da Yerli Malı Haftası’nı pekiştiren minikler, bu haftanın anlam ve önemini kavradı.

Her zaman yerli ve milli ürün üretimi ve tüketimi noktasında duyarlılık gösteren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu konuda etkinliklerin yanında projelerle de yerli ve milli bir duruş sergiliyor. Bu çerçevede yerli ve milli olarak üretilen, havuz suyu uzaktan kontrol ve izleme cihazı ve UV cihazı ile havuzları uzaktan izleyen, kontrol eden ve halkla paylaşan sistem vatandaşlara hizmet verirken, diğer taraftan ise Ulaşım A.Ş. mühendis ve teknikerlerinin çalışması sonucunda tasarlanarak Kayseri sanayisi ile birlikte yüzde yüz yerli olarak Kayseri’de üretilen Boji Pres cihazı ile de bu kulvarda faaliyetler gerçekleştiriyor.

Öte yandan 2015 yılına gelindiğinde ise yerli bisiklet paylaşım sistemi (KAYBİS) hem Kayseri’de hem de diğer bazı şehirlerde uygulamaya konulurken, Başkan Büyükkılıç’ın ‘olmazsa olmaz’ diye nitelediği tarım konusunda da Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile ata tohumlarını, yerel tohumları çoğaltmak için ‘Yerel Tohum Takas Şenliği’ adı altında farkındalık oluşturuldu.

İHA

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