Büyükşehir, lösemili çocuklara moral ve sevgi dağıttı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası çerçevesinde 300 lösemili çocuğa ve ailelerine moral etkinliği düzenleyerek, birbirinden farklı aktivitelerle minik savaşçıların yüzlerini güldürdü.

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  • 07.11.2022 10:57
  • Güncelleme: 07.11.2022 11:06
Büyükşehir, lösemili çocuklara moral ve sevgi dağıttı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası çerçevesinde 300 lösemili çocuğa ve ailelerine moral etkinliği düzenleyerek, birbirinden farklı aktivitelerle minik savaşçıların yüzlerini güldürdü.

Özel günlerde Kayserilileri çeşitli etkinliklerle buluşturmaya özen gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. her sene olduğu gibi bu sene de, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklara destek olmak için etkinlik düzenledi. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Melikgazi ilçesi Alparslan Parkı’nda 300 lösemili çocuğa ve ailelerine moral etkinliği gerçekleştirerek, çocuklara moral ve sevgi dağıttı.

Alparslan Parkı’nda düzenlenen etkinlikte, şişme oyun alanları ve sahne gösterileri yapıldı. Lösemili hasta çocukların en çok ihtiyaç duydukları moral ve motivasyon için sahne alan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. eğitmenleri, müzik eşliğinde spor ve dans gösterileri sergiledi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından çocuklar için bando takımı ve birçok etkinlik de lösemi ile mücadele eden minik savaşçıları çok sevindirirken, miniklerin heyecanı ve sevinci gözlerinden okundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın da selamlarını çocuklara ve ailelerine ileten Spor A.Ş. eğitmenleri, tüm hasta çocuklara acil şifalar diledi. Çocukların aileleri de, bu anlamlı ve özel etkinlikte başta Başkan Büyükkılıç olmak üzere emeği geçen tüm ekibe teşekkür ettiler.

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İHA

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