Büyükşehir meclis üyelerine ulaşım brifingi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri'ne yönelik 'ulaşım' brifingi verildi.

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  • 09.01.2023 17:01
  • Güncelleme: 09.01.2023 17:24
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Büyükşehir meclis üyelerine ulaşım brifingi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri’ne yönelik ‘ulaşım’ brifingi verildi.

Toplantıda Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, ulaşım alanında yapılan faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme sunumu yaptı. Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nın ardından Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri katıldı.

Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, Başkan Büyükkılıç’a ve meclis üyelerine bilgilendirme yaptı.

Genel Müdür Canbulut, bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, “Ulaşım ile ilgili birçok konu ile ilgili bir sunum hazırladık. Sizlere bunu paylaşıp, sorularınız olursa cevaplayayım” dedi.

Ulaşım A.Ş.’nin gelir gider dağılımı, bilet tarifelerinin yanı sıra yapılan faaliyetler hakkında bilgiler veren Canbulut, meclis üyelerinin sorularını da cevapladı.

Başkan Büyükkılıç, bilgilendirme için Canbulut’a teşekkürlerini iletti.

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İHA

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