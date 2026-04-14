Büyükşehir Meclisi'nde 69 Madde Görüşüldü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026 yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda toplam 39 asıl ve 30 ek gündem maddesi olmak üzere 69 gündem maddesi meclis üyeleri tarafından müzakere edilerek karara bağlandı. Gündem maddeleri, üyelerin görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda ele alınırken, şehir gündemini yakından ilgilendiren kararlar alındı.

Meclis Yönetimi ve Komisyon Seçimleri

Toplantıda meclis organlarına yönelik seçimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi 1. ve 2. başkan vekili seçimi yapıldı. Meclis Divan Kâtipliği için 2 asıl ve 2 yedek üye seçildi. Büyükşehir Belediye Encümeni için 5 üye belirlendi. Ayrıca İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Hukuk Komisyonu olmak üzere ihtisas komisyonlarına ilişkin üye sayıları belirlenerek seçimler yapıldı.

Daha sonra meclis, Başkan Vekili Ahmet Bostancı başkanlığında devam ederken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılına ait Faaliyet Raporu görüşüldü. Meclis üyelerinin görüşlerinin alınmasının ardından, rapor meclis üyelerince kabul edildi.

Faaliyet Raporu’nun ardından meclis, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleşti. Başkan Büyükkılıç, “Güveninize layık olma yolunda daha da gayretli çalışacağımızı ifade ediyoruz. 30 büyükşehir içerisinde tarım ve hayvancılığa en çok pay ayıran belediye Büyükşehir Belediyesi’dir. Yatırıma en çok pay ayıran, su fiyatları en uygun olan, kırsala en çok desteği veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi’dir” dedi.

Kartal Katlı Kavşağı’nın 9 ay içerisinde bitmesinin planlandığını, yatırımın önemli ve anlamlı bir proje olduğunu kaydeden Büyükkılıç, şehrin farklı noktalarında da ulaşım alanında çalışmalar yapıldığını vurguladı. Başkan Büyükkılıç, 60 milyon Euro’luk yeni arıtma tesisi için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, “Taşrayı en çok önemseyen, insanlara hizmet etmeyi ibadet bilen anlayış ile gece, gündüz demeden fedakârca, tecrübeli çalışan ekiplerimizle size layık olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç, kadim şehir Kayseri’de 8 farklı noktada arkeolojik kazı çalışmaları yaptıklarını belirterek, hem tarihe hem turizme sahip çıktıklarının, şehrin güzelleşmesi adına katkı sağlamak için kafa yorduklarının altını çizdi.

Ayrıca mecliste, Kayseri Kent Konseyi Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilen ve yönetmeliğin 12. maddesi kapsamında iletilen talepler doğrultusunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu da kabul edildi.

Uluslararası Üyelik ve Kültür Protokolleri

Toplantıda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne üye olması hususu değerlendirildi. Üyeliğin uygun görülmesi halinde, Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte 3 meclis üyesinin belirlenmesi konusu görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

Kent Mimar Sinan Müzesi ile Kültepe Müzesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı adına tahsis edilebilmesi için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması ve bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Av. Hüseyin Beyhan’a yetki verilmesi talebi görüşüldü.

Yerel Zemine Bağlı Yapı Rehberi Projesi kapsamında üniversiteler ile Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak protokol için Başkan Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi ele alındı ve talep oy birliği ile kabul edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kayseri-Ankara karayolu üzerinde bulunan 30 adet yöresel ürün satış büfesine ilişkin mevcut kiralamaların iptal edilmesi ve 2026 yılı kiralama işlemleri için Kocasinan İlçesi Yemliha Mahallesi Muhtarlığı ile protokol yapılması konusu ele alındı. Meclis, üyeleri talebi oy birliğiyle kabul etti.

2’nci Hava İkmal Fabrika Müdürlüğü ile millet bahçesi arasında kalan isimsiz yola ‘Hava İkmal 100’üncü Yıl Caddesi’ isminin verilmesi talebi görüşüldü ve talep oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Başkan Vekili Bostancı, mecliste alınan kararların Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.