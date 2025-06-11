Büyükşehir Meclisi'nde Ecevit Caddesi Polemiği

CHP Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında yer alan ‘Bülent Ecevit’in Kayseri’de bir caddeye adının verilmesi ile ilgili gündem maddesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP’li Özer, “Yaklaşık 1,5 yıl önce mecliste oy birliği ile aldığımız kararda Bülent Ecevit isminin Kayseri'de adına uygun bir yere verilmesi kararını yine bu mecliste oy birliği ile almıştık. Ama komisyon farklı bir fikirde olup bu kararı, bugün ‘red’ şerhini kullandı. Bizde reddedilen kararın reddini bugün oynadık. O dönemde sizler de vardınız. Birçok izleyici de gördü, bunun kayıtları da var, kanıtları da var. Oy birliği ile alınan bir kararın uygulanması lazım zaten 1 buçuk yıl olmuştu. Başkan şu anda bugünkü meclis kararını ‘hiçe mi sayıyorsun’ diyor ama kendisi 1,5 yıl önceki meclis kararında hiçe saymış olarak çok değerli büyük bir insana, büyük bir başbakana ve Kıbrıs Fatihine bugün burada olumsuz şekilde davranıp Kayseri'nin hoşgörü ve kardeşlik değerlerini bir nevi dışlamış oldu. Biz de bu karara olan şerhimizi ilettik” diye konuştu.