Büyükşehir Meclisi'nde emeklilere et ve ekmek yardım önergesi gerginliği
CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, emeklilere her ay 1 kilogram et ve 4 ekmek verilmesi yönünde sözlü önerge verdi. Önerge oylamaya alınmayınca Çalıksoy tepki gösterdi. Bunun üzerine AK Parti Bünyan Meclis Üyesi Savaş Gökçe’de Çalıksoy’a tepki gösterdi. Emeklilerin zor durumda olduğunu vurgulayan Çalıksoy, sosyal belediyecilik anlamında emeklilere destek verilmesi gerektiğini ifade etti. Meclis Başkanvekili Ahmet Bostancı ise oylamaya gerek duymadıklarını dile getirdi.