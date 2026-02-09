  • Haberler
  • Gündem
  • Büyükşehir Meclisi'nde emeklilere et ve ekmek yardım önergesi gerginliği

Büyükşehir Meclisi'nde emeklilere et ve ekmek yardım önergesi gerginliği

CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, emeklilere aylık 1 kilogram et ve 4 ekmek verilmesi için sözlü önerge sundu. Önerge oylamaya alınmayınca Çalıksoy tepki gösterdi, AK Parti Bünyan Meclis Üyesi Savaş Gökçe de Çalıksoy'a karşılık verdi.

Büyükşehir Meclisi'nde emeklilere et ve ekmek yardım önergesi gerginliği

CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, emeklilere her ay 1 kilogram et ve 4 ekmek verilmesi yönünde sözlü önerge verdi. Önerge oylamaya alınmayınca Çalıksoy tepki gösterdi. Bunun üzerine AK Parti Bünyan Meclis Üyesi Savaş Gökçe’de Çalıksoy’a tepki gösterdi. Emeklilerin zor durumda olduğunu vurgulayan Çalıksoy, sosyal belediyecilik anlamında emeklilere destek verilmesi gerektiğini ifade etti. Meclis Başkanvekili Ahmet Bostancı ise oylamaya gerek duymadıklarını dile getirdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Rektör Altun ve Karamustafa, Anadolu Üniversiteler Birliği İstişare Toplantısı'na Katıldı
Rektör Altun ve Karamustafa, Anadolu Üniversiteler Birliği İstişare Toplantısı’na Katıldı
Kocasinan'da Yeşil Gelecek İçin Çalışmalar Devam Ediyor
Kocasinan'da Yeşil Gelecek İçin Çalışmalar Devam Ediyor
İtfaiye 1 ayda 536 olaya müdahale etti
İtfaiye 1 ayda 536 olaya müdahale etti
EYOK sporcuları önce Erzurum'dan 15, daha sonra ise Makedonya'dan 13 madalyayla döndü
EYOK sporcuları önce Erzurum’dan 15, daha sonra ise Makedonya’dan 13 madalyayla döndü
Tamir için gittiği evde yaralanan mobilyacının davasında karar çıktı
Tamir için gittiği evde yaralanan mobilyacının davasında karar çıktı
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, 'Sigara küresel bir sağlık krizidir'
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, “Sigara küresel bir sağlık krizidir”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!