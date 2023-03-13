Büyükşehir Meclisi'nden Bünyan Belediyesi'ne 35 milyon ek bütçe

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Bünyan Belediyesi'ne 35 milyon lira ek bütçe verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca mecliste, depremler sonrasında şehre göç eden su aboneliği için müracaatta bulunan depremzedelerden, 'güvence bedeli, keşif ücreti, numara ve dosya bedeli, su katılım payı ve sayaç ücreti' alınmaması kararı çıktı.

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  • 13.03.2023 18:02
  • Güncelleme: 13.03.2023 18:02
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Büyükşehir Meclisi'nden Bünyan Belediyesi'ne 35 milyon ek bütçe

Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 34 asıl 32 ek gündem maddesi olmak üzere toplam 66 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı. 

Meclis üyeleri, Bünyan Belediyesi’ne 35 milyon lira ek bütçe verilmesine ilişkin komisyon talebini görüştü. Talepler, meclis üyelerince oy çokluğu ile kabul edildi.  Bu kapsamda, Bünyan Belediyesi’ne 35 milyon lira ek bütçe verilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca mecliste, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde yaşanan depremler sonrasında şehre göç eden su aboneliği için müracaatta bulunan depremzedelerden, ‘güvence bedeli, keşif ücreti, numara ve dosya bedeli, su katılım payı ve sayaç ücreti’ alınmaması talebi de KASKİ Genel Kurulunun teklifiyle görüşüldü. Talep, oy birliği ile kabul edildi.

1ha

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