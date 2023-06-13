Büyükşehir Meclisi'nden depremde hasar alan Adıyaman Belediyesi'ne hibe desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, depremden dolayı hasar gören Adıyaman Belediyesi'nin hasar gören büro mobilyası ihtiyaçlarının karşılanarak hibe edilmesi kararını oy birliği ile kabul etti.

PAYLAŞ
  • 13.06.2023 11:22
  • Güncelleme: 14.06.2023 10:00
  • 22
Büyükşehir Meclisi'nden depremde hasar alan Adıyaman Belediyesi'ne hibe desteği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, depremden dolayı hasar gören Adıyaman Belediyesi’nin hasar gören büro mobilyası ihtiyaçlarının karşılanarak hibe edilmesi kararını oy birliği ile kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’yi sarsan depremin etkilerini azaltmak ve gerçekleşen hasarı en aza indirgemek için özverili girişimlerini ve gayretlerini sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Bu kapsamda, depremin yaralarının sarılması adına Adıyaman Belediyesi’ne hibe şeklinde yardım edilmesi kararlaştırıldı.

Talep, oy birliği ile onaylandı

102 maddenin oylandığı 2023 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nda gündemin 62’nci maddesindeki ‘Adıyaman Belediyesi’nin hizmet birimlerinin deprem dolayısıyla hasar gören büro mobilyası ihtiyaçlarının karşılanarak hibe edilmesi talebinin görüşülmesi’ talebi meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Büyükkılıç’tan deprem bölgesine destek olan Kayseri’ye teşekkür

Meclis Toplantısı’nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem dolayısıyla Kayseri’nin, hayırseverler, belediyeler, kurum ve kuruluşları ile Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde depremin yaralarını sarmak için destek olduğunu dile getirdi. Büyükkılıç, “Deprem bölgesine desteklerimiz sürüyor. Bugüne kadar verdiğimiz desteklerden dolayı şehrimizin hayırseverlerine, belediyelerimize, kurum ve kuruluşlarının her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz valimiz de başta olmak üzere” diye konuştu.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor'da 11 ülkeden futbolcu forma giydi

Kayserispor'da 11 ülkeden futbolcu forma giydi

Kayserispor 6 penaltı golü attı

Kayserispor 6 penaltı golü attı

Hürmetçi Sazlığı Türkiye'nin bildiği tanıdığı bir alan olacak

Hürmetçi Sazlığı Türkiye'nin bildiği tanıdığı bir alan olacak

Kaçak kazıdan elde ettiği tarihi eserleri satarken yakalandı

Kaçak kazıdan elde ettiği tarihi eserleri satarken yakalandı

17 araca korsan taşımacılıktan işlem

17 araca korsan taşımacılıktan işlem

Akmermer MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu'nda

Akmermer MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu'nda

Çok Okunanlar
1
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

2
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

3
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

4
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

5
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

6
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaralı kerkenez kuşuna yardım eli

Yaralı kerkenez kuşuna yardım eli

Vali Çiçek Ve Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni inceledi

Vali Çiçek Ve Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni inceledi

DAHA FAZLA
Başkan Çolakbayrakdar: 'Argıncık'ın 50 yıllık sorununu çözmek için canla başla çalışıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Argıncık'ın 50 yıllık sorununu çözmek için canla başla çalışıyoruz'

Kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Talas'ta örnek proje: İlçede bulunan 100 apartmana kütüphane yapılacak

Talas'ta örnek proje: İlçede bulunan 100 apartmana kütüphane yapılacak

Jandarmanın 184. kuruluş yıldönümü Kayseri'de kutlandı

Jandarmanın 184. kuruluş yıldönümü Kayseri'de kutlandı

Başkan Büyükkılıç'a mahalle ziyaretlerinde yoğun ilgi

Başkan Büyükkılıç'a mahalle ziyaretlerinde yoğun ilgi