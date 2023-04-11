Büyükşehir Meclisi'nden kadın kooperatiflerine 200 bin TL'lik destek

Kayseri Büyükşehir Meclisi, Nisan ayı Meclis Toplantısı’nda, kırsaldaki 4 kooperatife toplam 200 bin TL tutarında destek yapılması karara bağlanırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kooperatifleşmeye ve desteğe devam” dedi.

Kadın girişimini desteklemek ve kadın istihdamına katkı sunmayı amaçlayan Kadın Girişimi Kooperatifleri, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile ilçelerde yaygınlaşmaya devam ederken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Nisan ayı Meclis Toplantısı’nda, kadın girişimci kooperatiflerine destek kararı aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükşehir başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı yoğun görüşmelerle gerçekleştirildi. 75 asıl, 39 ek olmak üzere 114 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı Meclis Toplantısı’nda, ‘Kooperatifçilik Proje Desteği (KOOP-DES) Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı’ çerçevesinde dört kadın girişimci kooperatifine destek yapılması kararlaştırıldı.

Toplam 200 bin TL’lik destek

Büyükşehir Meclis Toplantısı’ndan, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden; S.S. Sarızlı Kadınların Üreten Elleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne 20 bin TL, S.S. Erciyes 38 Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne 60 bin TL, S.S. Kocasinan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne 60 bin TL ve S.S. Özvatan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne 60 bin TL olmak üzere toplam 200 bin TL destek kararı çıktı.

Başkan Büyükkılıç Başkanlığındaki Meclis Toplantısı’nda Büyükkılıç, “Kooperatifleşmeye devam, desteğe devam” diyerek, kooperatiflerin her birine destek vermek amacıyla girişimler gerçekleştirdiklerini ifade etti.