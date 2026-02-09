Büyükşehir Meclisi'ne 'Kayseri'de fay hatları CBS sistemine işlensin' Önergesi

Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediyesi Meclis Grubu’ndan Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne ev veya arsa almak isteyen vatandaşların fay hattına ne kadar yakın olduğunu öğrenmesi hakkında önerge sundu. Sunulan önerge hakkında açıklamalarda bulunan CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Özgür Özer, “Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak bugün bir önerge verdik. Bu önerge son zamanlarda bitmiş olan jeolojik çalışmalar neticesinde; Kayseri’de belirtilen yeni veya eski fay hatlarının belediyeninin 1/1000’lik planlarına ve CBS sistemine işlenmesi. Bununla vatandaş şunu görecek: Aldığı ya da alacağı evin, aldığı arsanın ya da alacağı arsanın fay hattına yakın mı, üzerinde mi ya da zeminde sıvılaşma var mı? Bunu öğrenecek. Buna göre insanlar varını yoğunu ömrünce 1 ya da 2 kez ev alabiliyorlar. Aldıkları bu evi bir yatırım nitelliğinde gördüğümüzde nereye yatırım yapacaklarını hem de hayatlarını daha iyi korucayacaklarını öğrenecekler” ifadelerini kullandı.