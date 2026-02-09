Büyükşehir Meclisinde 59 Gündem Karara Bağlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2026 yılı Şubat ayı toplantısı, Başkan Vekili Ahmet Bostancı başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda toplam 30 asıl, 29 ek olmak üzere toplam 59 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Meclis gündem maddelerine geçilmeden önce, Başkan Vekili Ahmet Bostancı tarafından, meclis adına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın annesi merhume Güler Çarman için Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi.

Büyükşehir’den Şehitlere Vefa

Toplantının öne çıkan gündem maddeleri arasında, şehitlerin isimlerinin kentte yaşatılmasına yönelik kararlar yer aldı. Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan Kuzulca Sokağı’nın isminin Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş Sokağı olarak değiştirilmesine ilişkin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Aynı kapsamda, Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi’ndeki Gözalan Sokağı’nın isminin Şehit İbrahim Albayrak Sokağı olarak değiştirilmesine yönelik talep ise meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Melikgazi ve Talas’a Yeni Emekliler Kafeteryaları Geliyor

Mecliste, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait Melikgazi ilçesi, Tacettin Veli Mahallesi Yoğunburç Caddesi ve Talas ilçesi, Yenidoğan Mahallesi Atatürk Bulvarı adreslerinde bulunan mini terminallerin, Kayseri Turizm Eğitim ve Kültür (KAYTUR) A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebi de görüşüldü. Başkan Vekili Bostancı, bu iki bölgenin Emekliler Kafeteryası olarak hizmet vereceğini söylerken, talep, oy birliğiyle kabul edildi.

Kayseri ile Erbil Kardeş Şehir Oluyor

Meclis toplantısında ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Irak’ın Erbil kenti arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik talep görüşüldü. Uluslararası ilişkiler ve şehirlerarası iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan teklif, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

Sultan Sazlığı İçin Önemli Adım

Doğal alanların korunmasına yönelik önemli bir adım da Sultan Sazlığı için atıldı. Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında, yangın sonrası oluşan hasarın giderilmesi amacıyla imzalanan Sultan Sazlığı Milli Parkı Bakım, Onarım ve Tadilatı İş Birliği Protokolü mecliste görüşülerek oy birliğiyle onaylandı.

Gündem maddeleriyle ilgili meclis üyelerinin görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi. Başkan Vekili Ahmet Bostancı, alınan kararların Kayseri’ye hayırlı olması temennisinde bulunarak, meclis üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti.