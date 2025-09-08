Büyükşehir meclisinde 82 madde görüşülerek karara bağlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda 57 asıl ve 25 ek olmak üzere toplam 82 gündem maddesi görüşülerek karara bağladı.

Büyükşehir Belediye Meclisi, Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’ni canlandıracak projeyle ilgili, Sultan Sazlığı kuş cenneti çevresindeki yerleşim alanlarındaki çiftçilere su tüketimi daha az olan alternatif tohum desteği sağlanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile projeler geliştirmek ve hazırlanacak ortak iş birliği protokolünü imzalamak doğrultusunda yetki verilmesi talebini görüştü. Bu kapsamda iş birliği ile ilgili gündem maddesi meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.