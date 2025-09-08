  • Haberler
  • Gündem
  • Büyükşehir meclisinde 82 madde görüşülerek karara bağlandı

Büyükşehir meclisinde 82 madde görüşülerek karara bağlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 57 asıl ve 25 ek olmak üzere toplam 82 gündem maddesi görüşülerek karara bağladı.

Büyükşehir meclisinde 82 madde görüşülerek karara bağlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda 57 asıl ve 25 ek olmak üzere toplam 82 gündem maddesi görüşülerek karara bağladı.

Büyükşehir Belediye Meclisi, Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’ni canlandıracak projeyle ilgili, Sultan Sazlığı kuş cenneti çevresindeki yerleşim alanlarındaki çiftçilere su tüketimi daha az olan alternatif tohum desteği sağlanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile projeler geliştirmek ve hazırlanacak ortak iş birliği protokolünü imzalamak doğrultusunda yetki verilmesi talebini görüştü. Bu kapsamda iş birliği ile ilgili gündem maddesi meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'den Kırsala 350 Kilometrelik Yol Yatırımı
Kayseri'den Kırsala 350 Kilometrelik Yol Yatırımı
Tarımsal İşletmelere IPART III Desteği: Toplam 43 Milyon Euro
Tarımsal İşletmelere IPART III Desteği: Toplam 43 Milyon Euro
Talas'ta Vicdanlar Gazze İçin Buluştu
Talas'ta Vicdanlar Gazze İçin Buluştu
Talas'da 77 villa parseli yeniden ihalede
Talas'da 77 villa parseli yeniden ihalede
Kayseri'de 306 bin öğrenci 13 bin derslikte ders başı yaptı
Kayseri’de 306 bin öğrenci 13 bin derslikte ders başı yaptı
Hayırsever Altun: 'Özel Okullar ve Özel Hastaneler Kapatılmalı!'
Hayırsever Altun: ‘Özel Okullar ve Özel Hastaneler Kapatılmalı!’
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!