Büyükşehir meclisinde ulaşım zammı gerginliği: CHP'li üye red oyu verdi

Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında ulaşıma zam maddesine red oyu kullanan CHP Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, 'Ben ülkemizin içinde bulunduğu bu ekonomik şartlardan dolayı, böyle bir zammın uygun olmadığını düşünüyorum' dedi.

Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı, Başkan Vekili Ahmet Bostancı başkanlığında gerçekleşti. Ulaşıma zam maddesinde Cumhuriyet Halk Partisi çekimser kalırken, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy red oyu kullandı. Zam maddesi hakkında tepki gösteren CHP Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, "Ben ülkemizin içinde bulunduğu bu ekonomik şartlardan dolayı, böyle bir zammın uygun olmadığını, sosyal belediyecilik ilkesiyle, öğrencilerimizin gerekirse ücretsiz veya daha az bir ücretle taşınması gerektiğini düşünerek, ben bu maddeye red oyu veriyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

