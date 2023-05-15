Büyükşehir, Mimarsinan OSB Kavşağı ile refüjleri ağaç taşıma yöntemi ile ağaçlandırıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentteki ağaçlandırma faaliyetlerini durmaksızın sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi daha önce ıslah ettiği Mimarsinan Organize Sanayi yonca kavşağındaki alanı ağaçlandırmaya başladı.

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  • 15.05.2023 13:04
  • Güncelleme: 15.05.2023 14:34
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Büyükşehir, Mimarsinan OSB Kavşağı ile refüjleri ağaç taşıma yöntemi ile ağaçlandırıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentteki ağaçlandırma faaliyetlerini durmaksızın sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi daha önce ıslah ettiği Mimarsinan Organize Sanayi yonca kavşağındaki alanı ağaçlandırmaya başladı.

Kayseri Melikgazi ilçesindeki Mimarsinan Organize Sanayi yonca kavşağında bulunan ve daha önce Büyükşehir Belediyesi tarafından 300 kamyon toprak ile dolgu yapılarak ıslah edilmiş olan 40 bin 652 metrekarelik alan, Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ağaçlandırılıyor.

2 BİN 752 ADET İBRELİ AĞAÇ, ALAN VE ORTA REFÜJLERE NAKLEDİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil bir Kayseri hedefiyle sürekli olarak ağaçlandırma ve çiçeklendirme faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede Mimarsinan Organize Bölge Müdürlüğü alanında bulunan 2 bin 752 adet ibreli ağaç, Büyükşehir Belediyesi ve Mimarsinan OSB ile yapılan protokolle söz konusu alan ve orta refüjlere nakledilmeye başlandı.

AĞAÇ TAŞIMA YÖNTEMİ İLE ETKİLİ AĞAÇLANDIRMA

Karaçam, Sarıçam ve Sedir türlerindeki ağaçlandırma çalışmasında, boyları 4-5 metre uzunluğunda olan ağaçların dikimi yapılarak, etkin bir ağaçlandırma faaliyeti gerçekleştirilirken, bu işlem ile ağaçlar kesilmeden korunuyor ve şehir estetiğine de katkıda bulunulmuş oluyor.

AĞAÇLAR DAMLA SULAMA İLE SULANACAK

Ağaçlandırma faaliyetleri, günlük 7 personel, 1 kepçe ve 1 ağaç nakil aracıyla rutin olarak nakil devam ederken, ağaç nakli sonrasında da damlama sulama sistemi ile ağaçların bakımları devam edecek.

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İHA

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