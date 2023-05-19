Büyükşehir müzelerine ziyaretçi akını

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren müzeler, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Müzeler Günü çerçevesinde ücretsiz ziyaretçi kabul eden Büyükşehir müzelerini bir günde 5 bin 450 kişi ziyaret etti.

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  • 19.05.2023 15:07
  • Güncelleme: 19.05.2023 18:00
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Büyükşehir müzelerine ziyaretçi akını
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren müzeler, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Müzeler Günü çerçevesinde ücretsiz ziyaretçi kabul eden Büyükşehir müzelerini bir günde 5 bin 450 kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim kent Kayseri’yi müzeler şehri yapma yönünde gayreti sürerken Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ve 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü münasebetiyle 18 Mayıs Perşembe günü ücretsiz şekilde ziyaretçi kabul eden müzeler ziyaretçi akınına uğradı.

1 GÜNDE 5 BİN 450 ZİYARETÇİ

6 bin yıllık tarihi geçmişi olan şehrin kimliğini yansıtan, tarihini ve kültürünü anlatan birbirinden önemli müzeleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyinde okullar, üniversite öğrencileri, kamu kurum ve kuruluşlarının proje gezileri çerçevesinde öğrenci grupları da dahil bir günde 5 bin 450 kişi gezdi.

Milli Mücadele Müzesi’ni gezen vatandaşlar, müzenin iki ana bölümünden biri olan ‘Milli Mücadele’de Kayseri’ başlığı altında Milli Mücadele yıllarında Kayseri’de neler yaşandığı hakkında bilgi edindi. Vatandaşlar, ikinci bölüm olan “Kayseri Lisesi Eğitim Tarihi” başlığı altında ise Kayseri Lisesi’nin tanıklık ettiği tarihi olaylar, eğitim tarihi boyunca kullanılan eşyalar, araç ve gereçler, Kayseri Lisesi’nin mezunlarından bazılarının silikon heykellerini inceledi.

Ziyaretçiler Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde ise; ’Selçuklu Kenti’, ’mimarisi’, ’sanatı’, ’bilimi’, ’giysisi’ gibi unsurlar ile ’’Kayseri’de Selçuklular’’, ’’Anadolu’da Selçuklular’’ gibi bölümlerle beraber Selçuklu Dönemi’ndeki ’hastalıklar’, ’tedavi yöntemleri ve aletleri’, ’bilginler’, ’ecza’, ’su ve sağlık’, ’müzik ile tedavi’, ’renk ile tedavi’ gibi bölümleri ilgiyle gezdi.

13’üncü yüzyıl dönemini günümüze taşıyan Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi ise ziyaretçilerin diğer uğrak noktası oldu.

Öte yandan geçtiğimiz ay Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı kararla öğretmen ve öğrencilerden oluşan gruplar Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müzeleri ücretsiz olarak gezebiliyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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