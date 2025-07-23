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Büyükşehir Organik Pazar
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KTO Başkanı Gülsoy'dan Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı
Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi: Kayseri'nin Sosyal Altyapısına Yeni Bir Katkı
2 Mahalleye Eski Çınarlar Yaşam Merkezi Yapılacak
Kocasinan'da Organik Tarım Projesi Meyve Vermeye Başladı
Başkan Büyükkılıç'tan Gazetemize Tebrik Mesajı
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