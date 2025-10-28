Büyükşehir Özel Güvenlik Personeline 'Kaan' Eğitimi

Büyükşehir Belediyesi, vatandaş memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırma hedefi doğrultusunda personeline yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan özel güvenlik personeline yönelik “Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Koordinasyonu Uygulaması (KAAN)” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ve Öz Güven-Sen Sendikası iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü uzman eğitmenleri tarafından verildi.

Eğitime HAK-İŞ İl Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, Öz Güven-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yalçın, Öz Güven-Sen Kayseri İl Başkanı Ali Kemal Çiftçi ile çok sayıda özel güvenlik personeli katıldı.

Seminerde, genel kolluk ile özel güvenlik birimleri arasındaki iş birliği ve koordinasyonun önemi vurgulandı. Ayrıca, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Koordinasyonu Uygulaması (KAAN) hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Eğitim süresince güvenlik personelinin soruları alanında uzman eğitimciler tarafından detaylı şekilde cevaplandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hem personelin mesleki donanımını artıran hem de vatandaşlara sunulan güvenlik hizmetinin kalitesine doğrudan katkı sağlayan bu eğitimleri vermeye devam edecek.