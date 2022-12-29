Büyükşehir Personeline 'Etik Davranış İlkeleri' Eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından 'Etik Davranış İlkeleri Eğitim Programı' düzenlendi. Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, 'Kurumsal kimliğimizi daha da yapıcı ve kalıcı hale getireceğiz' dedi.

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  • 29.12.2022 12:47
  • Güncelleme: 29.12.2022 15:29
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Büyükşehir Personeline 'Etik Davranış İlkeleri' Eğitimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından ‘Etik Davranış İlkeleri Eğitim Programı’ düzenlendi. Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, “Kurumsal kimliğimizi daha da yapıcı ve kalıcı hale getireceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen programa ve Büyükşehir Belediyesi avukatlarından Mehmet Aydın tarafından yapılan sunuma, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları ve Büyükşehir Belediyesi personeli katıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nun tamamının dolduğu ve ilginin yoğun olduğu programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimler için dışarıdan hizmet satın almadıklarını, yetişmiş nitelikli personelleri ile bu eğitimleri gerçekleştirdiklerini ifade etti. Öztürk, Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından eğitim programlarına gösterilen ilginin yoğun olduğunu söyleyerek, katılımcılara teşekkür etti. Programda konuşan Öztürk, ilgi gösterip eğitimlere katılan Büyükşehir Belediyesi personelinin bu ilgisinin devam ettiği sürece kurumsal kimliğin daha yapıcı ve kalıcı olacağını ifade ederek, “İlgi gösterip, eğitimlerimize katılım sağladığınız için sizlere ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bu ilgi devam ettiği sürece kurumsal kimliğimizi daha da yapıcı ve kalıcı hale getireceğiz. Tabi bir araya gelmişken sizlerle beraber olmanın hazzını yaşıyoruz. Sizler bize kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz, kapımız açık, sormak istediğiniz sorularınız olursa, konuşmak istediğiniz, dile getirmek istediğiniz konularınız olursa onları da bizlere rahatlıkla dile getirebilirsiniz” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşavirliği avukatlarından Mehmet Aydın tarafından gerçekleştirilen ‘Etik Davranış İlkeleri Eğitim Programı’nda personele önemli bilgiler verildi. Programda konuşan avukat Aydın, slayt sunumu eşliğinde verdiği eğitimde, “Kamu hizmetleri vatandaşların vergileri ile yerine getirilmektedir. Vatandaşlar, düşük maliyetli ve kaliteli hizmet alma beklentisiyle vergilerini kamu görevlilerine emanet etmektedir. Bu anlamda kamu hizmeti ‘emanet’tir. Kamu görevlileri bu emanetin bilincinde olarak, kamu hizmetlerini etkin, verimli ve dürüst bir şekilde yürütmeli, görevini yerine getirirken ve takdir yetkilerini kullanırken mesleki etik ilke ve standartlara bağlı kalmalıdır” diyerek başlıklar halinde kamu görevlilerinin uyması gereken etik kuralları ve nedenleri ile sonuçlarını örnekler eşliğinde aktardı.

Avukat Aydın, kamu etik ilkelerini ise; ‘Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci, Halka Hizmet Bilinci, Hizmet Standartlarına Uyma, Amaç ve Misyona Bağlılık, Dürüstlük ve Tarafsızlık, Saygınlık ve Güven, Nezaket ve Saygı, Yetkili Makamlara Bildirim, Çıkar Çatışmasından Kaçınma, Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması, Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı, Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı, Savurganlıktan Kaçınma, Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyan, Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık, Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu, Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler ve Mal Bildiriminde Bulunma’ şeklindeki 18 başlık halinde tek tek anlattı.

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İHA

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