Büyükşehir personeline 'Etik Davranış İlkeleri' eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından personele yönelik 'Etik Davranış İlkeleri Eğitim Programı' düzenlendi.

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  • 10.12.2023 10:40
  • Güncelleme: 10.12.2023 11:07
Büyükşehir personeline 'Etik Davranış İlkeleri' eğitimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından personele yönelik ‘Etik Davranış İlkeleri Eğitim Programı’ düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından gerçekleşen programa İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, Sivil Savunma Uzmanı Mehmet Karakaş, müdürler ve Büyükşehir Belediyesi personeli katıldı. Büyükşehir Belediyesi avukatlarından Mehmet Aydın tarafından yapılan sunumda Aydın, “Kamu yönetiminde etiğin çok önemi olduğunu vurguluyoruz” dedi. Sunumda, ‘kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermelerine yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren, toplumda güvensizlik oluşturan durumları ortadan kaldırmak’ gibi konular yer aldı.

Avukat Aydın tarafından gerçekleştirilen ‘Etik Davranış İlkeleri Eğitim Programı’nda personele önemli bilgiler verilirken, kamu yönetimine halkın güveninin arttırılması amacıyla düzenlenen eğitim programına ilgi yoğun oldu.

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İHA

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