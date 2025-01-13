Büyükşehir Personeline 'Akıllı Şehir' sunumu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, dijital dönüşüm sürecini hızlandırmak ve şehirlerin geleceğini bugünden şekillendirmek amacıyla personeline yönelik 'Akıllı Şehir ve Gelecek' konulu bir sunum düzenledi.

Büyükşehir Personeline 'Akıllı Şehir' sunumu

Akıllı şehircilik çalışmaları ile Türkiye'de örnek gösterilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, belediyecilik hizmetlerini üst seviyeye çıkarma çalışmalarına aralıksız devam ederken, personelin vatandaşa sunduğu hizmetin kalitesini arttırmak amacıyla birçok hizmet içi eğitim semineri de düzenlemeyi sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, dijital dönüşüm sürecine hız kazandırarak şehirlerin geleceğini şekillendirmek amacıyla, belediye personeline yönelik önemli bir eğitim düzenledi. 'Akıllı Şehir ve Gelecek' temalı sunum, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşti.

Eğitim programına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen, Mustafa Türkmen ve Mücahid Soyak, daire başkanları, müdürler ve personel katıldı.

Sunumda, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, akıllı şehir uygulamalarının gelecekteki rolüne ve bu süreçte teknolojinin nasıl kullanılacağına dair önemli bilgiler paylaştı. 

Avan, belediye hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi ve şehir yaşamının kalitesinin arttırılması adına dijital çözümlerin önemine vurgu yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel önem verdiği bu tür eğitimlerle personelini dijital dönüşüm sürecine hazırlayarak ve teknolojiyi kullanarak şehirlerdeki yaşam kalitesini daha da yükseltmeyi hedefliyor.

Haber Merkezi

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