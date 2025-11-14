Büyükşehir Personeline 'Etik Davranış' eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından personele yönelik Etik Davranış İlkeleri konulu eğitim programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlara yönelik hizmet kalitesini arttırmak, etkili ve etkin bir yerel yönetim faaliyetini hayata geçirmek için personele yönelik gerçekleştirdiği pek çok konuya dair eğitim programları devam ediyor. 

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi avukatlarından Mehmet Aydın’ın sunumunda Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan Etik Davranış İlkeleri konulu eğitim programı ilgi gördü.

Gerçekleşen programa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, müdürler ve belediye personeli katıldı.

Kamu hizmetinde etik ilkelerin önemi ve hizmetlerin tarafsız, doğru ve her kesime yönelik yapılması hususunda gerekli bilgilerin ve tecrübelerin paylaşıldığı eğitim programında, söz konusu alanda personelin aklına gelen sorulara da yanıt bulundu. 

