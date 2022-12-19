Büyükşehir personeline 'iletişim' eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa daha verimli, daha etkili iletişim için personeline yönelik hizmet içi eğitimlerine devam ediyor.

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  • 19.12.2022 14:08
  • Güncelleme: 20.12.2022 10:20
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Büyükşehir personeline 'iletişim' eğitimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa daha verimli, daha etkili iletişim için personeline yönelik hizmet içi eğitimlerine devam ediyor.

Vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikâyetler titizlikle inceleyerek sonuçlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Alo 153 İletişim Merkezi, personele de hizmet içi eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından, vatandaşa daha verimli, daha etkili iletişim için personeline yönelik hizmet içi eğitimlerine devam ederken, bu eğitimlerde etkili iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar ve iletişim becerileri hakkında bilgiler veriliyor. Eğitmen Ayşe Algün tarafından, personele yönelik, İş Hayatında İletişim ve Beden Dili, Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi, Telefon ile İletişim ile Etkili Konuşma ve Diksiyon konularında ‘Çağrı Yönlendirici ve Çağrı Karşılayıcı Eğitimi’ verildi. Bu eğitimlerin yanı sıra personele ayrıca, Kart38, KAYBİS, Coğrafi Bilgi Sistemleri, zabıta, bilgi işlem ve beyaz masa birimleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıklarının tamamının görev sorumluluk ve yetki alanları, ilçe belediyelerinin görev sorumlulukları ve yetki alanlarında, Flexcty programı, Kayport kullanımı ve kurumsal hafıza kullanımı, elektronik ödeme sistemleri, KBB Trafik, kaktüs, Kayseri ulaşım, N kolay uygulamaları, Çağrı karşılama, konuşma scripti hakkında bilgi verildi. Ayrıca, personele Ulaşım A.Ş. amirleri ve saha personelleri ile birlikte saha eğitimi de verilirken, Avukat Mehmet Aydın tarafından da Kişisel Verileri Koruma Kanunu hakkında bilgi verildi.

Büyükşehir Belediyesi, bir yandan ürettiği proje ve yaptığı hizmetlerle vatandaşa konforlu bir şehir sunarken, diğer taraftan da iletişim ve erişilebilirliğin önemli olduğu günümüzde Alo 153 İletişim Merkezi ile 7 gün 24 saat vatandaşın yanında yer alıyor.

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İHA

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