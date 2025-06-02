Büyükşehir Personeline İş Sağlığı ve İş Güvenliği Semineri

Şehirde vatandaşların sağlıklı ve düzenli bir şekilde yaşam sürmesi noktasında yetkili ve görevli olan zabıta personeli için Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda İş Sağlığı ve Güvenliği semineri gerçekleştirildi.

Seminerin ilk bölümünde zabıta personeli bilgilendirilirken ikinci bölümde ise belediyenin diğer personeline seminer düzenlendi.

Yerel Yönetim Hizmetlerinin Etkin ve Güvenli Olması İçin Seminerler

Geride kalan süreçte kutlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nın ardından personeli için seminerler organize eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetim hizmetlerinin etkin ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilesi için eğitim seminerlerine devam ediyor.

Seminerde İş Sağlığı ve Güvenliğine Dair Tüm Bilgiler Aktarıldı

Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri’nde uzmanlar, ilk yardım uygulamaları, yangın müdahale, iş sağlığı ile güvenliği noktasında bilgiler paylaşırken seminerde, alınacak önlemler ve risk, tehlike gibi kavramlar da ele alındı.