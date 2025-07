Büyükşehir Personeline 'Kurumsal Aidiyet' Eğitimi

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen eğitim programına Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, Öz Güven-Sen Sendikası Kayseri İl Başkanı Ali Kemal Çiftçi, Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri İl Başkanı Yıldıray Durak, müdürler ve Büyükşehir Belediyesi personeli katıldı.

Programda katılımcılara hitap eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak aidiyet duygusunun önemine dikkat çekerek, “Aidiyet duygumuz dünyaya geliş anından itibaren aile ile başlıyor. Daha sonra bu aidiyet duygumuz gelişerek mahallede, okulda büyüyerek nihayetinde iş yerine geldiğimizde iş yeri aidiyeti ile başlıyor. Aidiyet duygusunun sadece kurumsal gelişimi değil, insanların kendi gelişimini de etkileyen çok önemli bir unsur. Aidiyet duygusunun gelişimi açısından böyle bir eğitim düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Belediyemiz Ne Kadar Güçlü Olursa Şehrimiz O Kadar Güçlü Olur”

Hak-İş Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz da sendika üyelerinin her türlü sorununu önemsediklerini kaydederek eğitime de ayrı bir önem verdiklerini vurguladı. Navruz, “Kendimizi ne kadar eğitir, geliştirirsek belediyemiz güçlü olur. Belediyemiz ne kadar güçlü olursa şehrimiz o kadar güçlü olur. Bu yüzden bu eğitim seminerlerini çok önemsiyorum. Eğitim olan her yerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi vardır. Sendikayla her zaman iş birliği içerisinde bu programlar yapılır ve yapmaya da gayret gösteririz dedik ve ilkine Büyükşehir’den başladık, ilçelerimizle bu programlar devam edecek” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarında ardından programda Uzman Aile Danışmanı Sebahat Bayar tarafından Büyükşehir Belediyesi personeline kurumsal aidiyet konulu seminer verildi.

Eğitim programının sonunda Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak'a teşekkür plaketi takdim edildi.