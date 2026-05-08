Büyükşehir Personeline 'Prostat Kanseri' Bilgilendirmesi

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından belediye ve belediye şirketlerinde görev yapan erkek personele yönelik “Prostat Kanserinin Önlenmesi, Teşhisi ve Tedavi Yöntemleri” konulu farkındalık eğitimi düzenlendi.

Dünyada erkeklerde en sık görülen ve aynı zamanda en sık istenmeyen sonuç doğuran prostat kanserinin önlenmesi, teşhisi ve tedavisine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen eğitime İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık ile belediye ve şirket personeli katıldı katıldı.

Programında Ürolog Op. Dr. Serhan Arman tarafından, erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olan prostat kanseri, erken tanının önemi ve güncel tedavi yaklaşımları gibi hatalıkla ilgili önemli konularda eğitim verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinde görev yapan personeller, eğitimden dolayı Başkan Büyükkılıç ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’na teşekkür ettiler.