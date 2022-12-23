Büyükşehir Personeline Sigara ve Baş Boyun Kanserleri Semineri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pek çok konuda düzenli olarak gerçekleştirdiği eğitimlerine bir yenisini daha ekleyerek, ‘Sigara ve Baş Boyun Kanserleri Semineri’ düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, sigaranın verdiği zararları yok etmek adına sigara kullanılmamasını kurum adına tavsiye etti.

Büyükşehir Belediyesi, halka hizmeti gerçekleştiren personelini eğiterek hem çalışanlarını hem de vatandaşları gözetmeyi sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen seminere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kızılay Kayseri Özel Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi M. Celalettin Cihan, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile Büyükşehir Belediyesi personeli katıldı. Sigara ve Baş Boyun Kanserleri Semineri’nde konuşan Kızılay Kayseri Özel Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi M. Celalettin Cihan, sigara ile baş boyun kanserleri arasında büyük bir ilişki olduğunu ve sigaranın, söz konusu bölgedeki kanser riskini kat kat arttırdığını ifade ederek, bu konuda yaptığı çalışmalardan, gerçekleştirdiği teşhis ile tedavi yöntemlerinden bahsetti ve çeşitli örnekler verdi. Konuşmasının sonunda Cihan, bu nedenlerle salonda yer alan katılımcılara, sigaradan kaçınmaları tavsiyesinde bulunarak seminerde anlattıklarını göz önüne almalarını rica etti. Seminerde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, sigaranın verdiği zararları yok etmek adına sigara kullanılmamasını kurum adına tavsiye ettiklerini dile getirerek şunları kaydetti;

“Bizim arkadaşlarımız sigaranın da bu kadar zararlı etkisini herhalde bilmiyorlardı. Şimdi bu dakikadan sonra sizin uyarılarınıza da dikkat etmek suretiyle inşallah daha fazla dikkat edecekler. Biz de kurum olarak şahsım olarak, hem sigaranın hem alkolün insana vermiş olduğu zararları hep bugüne kadar gördük, duyduk, çevremizde yakınlarımızdan gördük, sizin gibi değerli hocalarımızdan dinledik. Bunların verdiği zararları yok etmek adına en azından içmemeyi, kullanmamayı kurumumuz adına da tavsiye ediyoruz.”

Seminer sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Öztürk, Doktor Cihan’a almanak, KAYMEK el emeği kravat gibi hediyelerden takdim ederken, Doktor Cihan da Kızılay adına Öztürk’e kahve takımı hediye etti. Seminer sonunda katılımcılar ile toplu fotoğraf çekiminde bulunuldu.