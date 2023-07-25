Büyükşehir personeline temel ilkyardım eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi birimlerinde çalışan personele yönelik ’İlk Yardım Eğitimleri’ gerçekleştirildi. Eğitimde personelin ilk yardım ile ilgili bilincinin artması amacıyla önemli konular anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından belirli periyotlarla düzenlenen eğitim seminerleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda personele kaza, yangın ve doğal afet durumlarında ilk müdahaleyi yapabilme kabiliyeti kazandırmak için ilk yardım eğitimleri verildi. Büyükşehir Belediyesi personeline ’İlk Yardım Eğitimleri’ çerçevesinde öncelikle ilk yardım ile ilgili temel kavramlar anlatıldı.

Daha sonra kanamalar, yaralanmalar, kırık çıkık ve burkulmalar, bayılma ve koma gibi birçok konu işlendi.