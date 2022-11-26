Büyükşehir, Peyzaj Çalışmaları İle Kent Estetiğini Artırıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde kentsel tasarım, peyzaj uygulamaları, çiçeklendirme ve bitkisel bakım çalışmalarını sürdürürken, yapılan çalışmalar ile kent estetiği artırılıyor.

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  • 26.11.2022 13:52
  • Güncelleme: 26.11.2022 15:11
Büyükşehir, Peyzaj Çalışmaları İle Kent Estetiğini Artırıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde kentsel tasarım, peyzaj uygulamaları, çiçeklendirme ve bitkisel bakım çalışmalarını sürdürürken, yapılan çalışmalar ile kent estetiği artırılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, şehri daha estetik bir görünüme kavuşturmak amacıyla sonbahar dönemi peyzaj çalışmalarına devam ediyor. Şehrin görselliğini öne çıkaran hizmetlere bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin çehresini daha da güzelleştirerek, daha yeşil alan oluşturacak çalışmalara imza atıyor. Bu çerçevede Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Mimarsinan Organize Sanayi yolu ve Tren Garında, Lale-Sümbül soğanları, doğal taş ve mevsimlik çiçeklerin tasarımları devam ederken, gerek mevcutta var olan kavşaklardaki refüj, göbek ve yan üçgenler, gerekse yeni yapılan yollardaki benzer yapıların mevsime göre farklı tasarımları yapılıyor. Öte yandan bu çalışmalarda kavşak, göbek ve üçgenlerin düzenlemesi farklı farklı yapılırken, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde refüj, yaya ve bisiklet yolu düzenlemeleri oluşturulan alana, ahşap çiçeklikler yapılarak, kuru peyzaj uygulamalarıyla ilgi çekici bir ortam oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, park, mesire alanları, refüjler, meydanlar ve peyzaj alanlarına hercai menekşe, kasımpatı, sıklamen, farekulağı, lale ve sümbül soğanı dikimi de yapıyor. Sonbahar döneminde raylı sistem hattı İldem ve Beyazşehir Bölgesi süs bitkisi yenilenmesi çalışmaları çerçevesinde, kurtbağrı, kartopu, gül dikimi de gerçekleştirildi. Bu zamana kadar yenilenen süs bitkileri ise kurtbağrı 11 bin 890, kartopu bin 800, gül bin adet dikimi yapılırken, bitki dikim çalışmaları halen devam ediyor. 2022 yılı sonbaharda kullanılan toplam süs bitkisi âdeti şimdiye kadar 13 bin 790 adet olarak belirlendi. 2022 yılı bakım çalışmaları çerçevesinde ise, Talas Derevenk bölgesinde bin 700 metre uzunluğunda, 91 bin metrekarelik alandaki yamaçlarda çalışma gerçekleştiriliyor. Önceki yıl dikilmiş olan kırmızı yapraklı Yarı bodur kadıntuzluğu 30 bin 787, Lavantin 41 bin 500, toros sediri bin 130, Ihlamur 182 adet dikilmiş olan süs bitkileri ve ağaçların bakımları da yapılıyor.

Bakım çerçevesinde süs bitkisi ve ağaçların yaz sezonu boyunca sulama çalışmaları yapılarak, sonbahar ile birlikte de Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yabancı otları alınmaya devam ediliyor.

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İHA

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