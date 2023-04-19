Büyükşehir, Ramazan Bayramı'na hazır

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları için tüm hazırlıklarını tamamladı.

PAYLAŞ
  • 19.04.2023 14:52
  • Güncelleme: 19.04.2023 17:07
  • 43
Büyükşehir, Ramazan Bayramı'na hazır
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da Kayserililerin hiçbir sorun ve sıkıntı yaşamamaları adına gerekli tedbirleri alarak, bayrama yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özellikle toplu ulaşım, mezarlık, zabıta, su ve elektrik hizmetlerinde aksamalar yaşanmaması için tüm önlemler alındı.

Bayramda zabıta 7/24 çalışacak

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşların Ramazan Bayramı süresince sıkıntı yaşamaması için 24 saat görev başında olacak. Vatandaşlar zabıtayı ilgilendiren konularla ilgili şikâyetlerini, Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 İletişim Merkezi ve Merkez Zabıta Amirliği’nin 0352 232 29 60 numaralı telefonuna iletebilecekler.

Diğer yandan KASKİ Genel Müdürlüğü, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. ile Kayserigaz arıza ekipleri de vatandaşların su, elektrik ve doğalgaz şikâyetlerini gidermek için mesai yapacak. Su ile ilgili şikâyetler için vatandaşlar KASKİ Genel Müdürlüğü’nün 185, elektrik arızaları için Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin 186 ile doğalgaz arızaları için Kayserigaz’ın 187 hatlarını arayabilecekler.

Ramazan Bayramı’nda tramvay hatları ücretsiz

Öte yandan, Ramazan Bayramı boyunca tramvay hatlarında ulaşım ücretsiz olacak. Tramvay hatları için ücretsiz ulaşım uygulaması Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 21 Nisan Cuma günü başlayıp, bayramın son günü olan 23 Nisan Pazar saat 00.00’da sona erecek.

“15 hizmet aracı mezarlık içerisinde yaşlı ve engellilerimize hizmet verecek”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzurlu ve keyifli bir bayram geçirmeleri için yürüteceği çalışmalar çerçevesinde, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki mezarlıklarda geniş bir temizlik çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Şefi Murat Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan mezarlıkların bayrama hazır olduğunu ifade ederek, “ Şu anda merkezimizdeki bütün mezarlarımızda hazırlıklar tamamlandı. Arife günü ve bayramın birinci gününde yaşanacak olan ziyaret yoğunluğundan dolayı belediyemize ait 15 tane hizmet aracı mezarlık içerisinde yaşlı ve engellilerimize hizmet verecek” diye konuştu.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Şekercilerde bayram yoğunluğu

Şekercilerde bayram yoğunluğu

Büyükşehir, Ramazan Bayramı'na hazır

Büyükşehir, Ramazan Bayramı'na hazır

Hulusi Paşa Sahuru emekçilerle yaptı

Hulusi Paşa Sahuru emekçilerle yaptı

Ertekin: 'İktidar değişikliği olursa gidecek bir kişi var, o da Alpaslan Baki Ertekin'

Ertekin: 'İktidar değişikliği olursa gidecek bir kişi var, o da Alpaslan Baki Ertekin'

Büyükşehir'den mezarlıklara ücretsiz ulaşım

Büyükşehir'den mezarlıklara ücretsiz ulaşım

Başkan Büyükkılıç, koltuğunu çocuklara devretti

Başkan Büyükkılıç, koltuğunu çocuklara devretti

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

2
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çetin Arık'tan CEO Ertekin'e: 'Dava açmayan namerttir'

Çetin Arık’tan CEO Ertekin’e: “Dava açmayan namerttir”

Bayram ikramlıkları kuruyemiş ve Türk kahvesi yoğun ilgi görüyor

Bayram ikramlıkları kuruyemiş ve Türk kahvesi yoğun ilgi görüyor

DAHA FAZLA
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Esnaf: 'Vatandaş fiyat artışlarına her geçen gün alışıyor'

Esnaf: “Vatandaş fiyat artışlarına her geçen gün alışıyor”

Otobüs bilet fiyatları yüzde 30 arttı

Otobüs bilet fiyatları yüzde 30 arttı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, koltuğunu küçük Esila'ya devretti

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, koltuğunu küçük Esila'ya devretti

Bayram öncesi kolonyalar Başkan Büyükkılıç'tan

Bayram öncesi kolonyalar Başkan Büyükkılıç'tan