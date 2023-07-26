Büyükşehir, Şiir Yarışmasının 6'ncısı ile şiir severleri buluşturuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yönetiminde gerçekleştirdiği kültür ve sanat çalışmalarını sürdürürken, kentte sevilen ve ilgi gören şiir yarışmasının 6’ncısı şiir severlerle buluşuyor.

Aşık Seyranî, Seyyid Burhaneddin, Kadı Burhaneddin, Somuncu Baba, Yamandede, Muhsin İlyas Subaşı gibi bilinen pek çok şair ile düşünürü bağrından çıkaran Kayseri’de, Büyükşehir Belediyesi her sene düzenlediği şiir yarışmasını bu yıl da gerçekleştiriyor. Konusunun serbest olarak belirlendiği ve seçkin jüri üyesi bulunan 6’ncı Şiir Yarışması’nda, birbirinden nadide şiirler dereceye girmek için yarışacak.

Şiir yarışmasında katılımcılara toplam 27 bin TL’lik ödül

6’ncısı düzenlenen yarışmada, dereceye giren yarışmacılardan 1’inciye 8 bin, 2’nciye 7 bin, 3’üncüye 6 bin ve 2’şer bin TL’lik 3 adet mansiyon ödülü ile toplam 27 bin TL’lik ödül dağıtılacak.

Şiir dünyasına gönül vermiş her vatandaşın katılımına açık olan yarışmaya son katılım, 13 Ekim 2023 Cuma günü olarak belirlenirken, yarışmaya ilişkin detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların ‘kayseri.bel.tr’ internet adresini ziyaret etmesi veya 0 352 207 16 37 nolu telefondan yetkililere ulaşması yeterli olacak.