Büyükşehir Spor A.Ş.'den Binicilik Dersleri

Spor A.Ş., vatandaşları geleneksel sporlarla buluşturmayı ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek eğitimlerde katılımcılar, binicilik sporunun temel kurallarını, atlarla doğru iletişim yöntemlerini ve güvenli sürüş tekniklerini hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulacak.

Biniciliğe ilgi duyan her yaştan katılımcıya hitap eden bu eğitim programı, at sevgisini sporla birleştirerek eşsiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Kayıtlar 16 Haziran 2026 tarihinde başladı ve dersler 9 yaş ve üzeri katılımcılara yönelik olarak gerçekleştirilecek. Her biri 1 saat sürecek özel derslerde kilo sınırı 90 kilogram olarak belirlenirken, eğitim ücreti 2.000 TL olarak belirlendi.

Atların dünyasını yakından tanımak, doğayla iç içe bir spor deneyimi yaşamak ve binicilik becerilerini geliştirmek isteyen tüm vatandaşlar, Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde düzenlenecek özel derslere davet ediliyor. Detaylı bilgi almak isteyenler 0530 375 00 38 numaralı telefondan veya tesisin ziyaret edilerek bilgi edinebilirler.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., sporun her yaştan bireye ulaşması amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerle şehri sporla buluşturmaya devam ediyor.