Büyükşehir Spor AŞ'den 15 Temmuz'a özel 3 farklı etkinlik

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' temasıyla 3 farklı etkinlik düzenleyecek. Spor A.Ş. bu çerçevede, Plaj Voleybolu Turnuvası, Tenis Turnuvası ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Koşusu'nda sporseverleri buluşturmaya hazırlanıyor.

PAYLAŞ
  • 05.07.2023 10:29
  • Güncelleme: 05.07.2023 12:59
  • 52
Büyükşehir Spor AŞ'den 15 Temmuz'a özel 3 farklı etkinlik
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel “Türkiye Yüzyılının Kahramanları” temasıyla 3 farklı etkinlik düzenleyecek. Spor A.Ş. bu çerçevede, Plaj Voleybolu Turnuvası, Tenis Turnuvası ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Koşusu’nda sporseverleri buluşturmaya hazırlanıyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde kentte vatandaşlardan yoğun ilgi gören kültür-sanat ve spor faaliyetlerine imza atan Büyükşehir Spor A.Ş. özel günlerde de özel etkinliklerle Kayserilileri buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede 15 Temmuz 2016 tarihinde ülke olarak Türk milletinin destan yazarak kahramanlaştığı, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanmaya başlanan 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde 3 farklı etkinlik düzenliyor.

15 TEMMUZ’A ÖZEL PLAJ VOLEYBOLU VE TENİS TURNUVASI

Büyük heyecan ve rekabete sahne olacak etkinlikler çerçevesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne Özel Plaj Voleybolu Turnuvası karşılaşmalarında ilk düdük 4 Temmuz Salı günü çaldı. 15 Temmuz Cumartesi günü tamamlanması planlanan Plaj Voleybolu Turnuvası’nda maçlar 16.00 ile 20.00 saatleri arasında oynanacak.

7-15 Temmuz tarihlerinde planlanan tenis turnuvasında ise tenis severler 18.00 ile 22.00 saatleri arasında raket sallayacak. Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri’nde düzenlenecek plaj voleybolu ve tenis turnuvasına sporseverler ücretsiz katılım sağlayabilecek.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ KOŞUSU

Spor A.Ş.’nin koşu severleri 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü Erciyes Üniversitesi Marianne Molu Amfisi’nde buluşturacağı ve “Türkiye Yüzyılının Kahramanları” temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikte göğüs numarası dağıtımı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 08.00-09.45 olarak planlanırken, ısınma hareketleri saati 09.45, koşu start saati ise 10.00 olarak belirlendi.

Koşu severlerin 5 kilometrelik parkurda rekabet edeceği etkinlikte ödüller saat 12.00’de sahiplerini bulacakken, etkinlik 12.30’da sona erecek. Kontenjanlarla sınırlı etkinliğe 16 yaş ve üzeri koşu severler katılabilecek. Ayrıca koşu bitiş noktasında Büyükşehir Belediyesi tarafından katılımcılara ikramda bulunulacak.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'nin ilk ve son belediye başkanı

Kayseri’nin ilk ve son belediye başkanı

Yazar Ali Akgün yeniden aramızda

Yazar Ali Akgün yeniden aramızda

100 yıl hapis cezasıyla aranan 18 yaşındaki firari yakalandı

100 yıl hapis cezasıyla aranan 18 yaşındaki firari yakalandı

TOGG'a zam geldi

TOGG’a zam geldi

Melikgazi yaz okulu ve spor kurslarından 21 bin kişi faydalanıyor

Melikgazi yaz okulu ve spor kurslarından 21 bin kişi faydalanıyor

18 yaşında 100 yıl kesinleşmiş hapis cezası var

18 yaşında 100 yıl kesinleşmiş hapis cezası var

Çok Okunanlar
1
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

2
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

3
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

4
Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

5
Doç. Dr. Cüneyt Göçmez: 'Her şiddetli baş ağrısı beyin tümörü değildir'

Doç. Dr. Cüneyt Göçmez: 'Her şiddetli baş ağrısı beyin tümörü değildir'

6
KANKA'da ilk Hollanda'dan sonra Kayseri'de gen tedavisi yapılacak

KANKA'da ilk Hollanda'dan sonra Kayseri'de gen tedavisi yapılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kültepe dünyaya tanıtacak

Kültepe dünyaya tanıtacak

Vali Çiçek İle Başkan Büyükkılıç'tan Kültepe'yi dünyaya tanıtacak projelere inceleme

Vali Çiçek İle Başkan Büyükkılıç’tan Kültepe’yi dünyaya tanıtacak projelere inceleme

DAHA FAZLA
Cep telefonu hattı için işlem yaptırmadığı halde icraya verilen şahıs dava açtı

Cep telefonu hattı için işlem yaptırmadığı halde icraya verilen şahıs dava açtı

Mazlumder, Başbağlar ve Doğu Türkistan Şehitlerini andı

Mazlumder, Başbağlar ve Doğu Türkistan Şehitlerini andı

Urumçi Katliamı'nın yıl dönümünde Çin zulmüne tepki

Urumçi Katliamı'nın yıl dönümünde Çin zulmüne tepki

Diyanet Vakfı'ndan Vekaletle Kurbanda Rekor sayı

Diyanet Vakfı'ndan Vekaletle Kurbanda Rekor sayı

Yahyalı'yı bayramda yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti

Yahyalı’yı bayramda yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti