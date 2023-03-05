Büyükşehir Spor A.Ş.'den depremzede çocuklara 'spor terapisi'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş. depremden olumsuz etkilenen çocuklar için deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta spor etkinliği düzenliyor.

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  • 05.03.2023 11:05
  • Güncelleme: 05.03.2023 12:41
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Büyükşehir Spor A.Ş.'den depremzede çocuklara 'spor terapisi'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş. depremden olumsuz etkilenen çocuklar için deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta spor etkinliği düzenliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin spor faaliyetlerinde öncü kuruluşu Spor A.Ş. deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta depremzede çocukları yalnız bırakmıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetten etkilenen çocukların olumsuz atmosferden kurtulmasını sağlamak, bir nebze de olsun onlara moral verip, yüzlerinde tebessüm oluşturmak için Spor A.Ş. eğitmenleri deprem bölgesinde etkinlik alanı kurdu.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. spor ve zekâ oyunları başta olmak üzere birçok etkinliği çocuklarla buluşturdu. Spor A.Ş. eğitmenleri ile keyifli vakit geçiren çocuklar için sosyal ve sportif etkinlikler sürüyor.

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İHA

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