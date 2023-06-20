Büyükşehir Spor A.Ş. ile 'yaz tatili' dolu dolu geçiyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocuklara hem tatil hem de eğitim imknı sunan hizmetlerini her yaz olduğu gibi bu yaz da sürdürüyor.

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  • 20.06.2023 12:59
  • Güncelleme: 20.06.2023 13:19
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Büyükşehir Spor A.Ş. ile 'yaz tatili' dolu dolu geçiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocuklara hem tatil hem de eğitim imkânı sunan hizmetlerini her yaz olduğu gibi bu yaz da sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin 17 spor tesisi ve 5 parkta gerçekleştireceği, futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa 17 branşın yer aldığı Yaz Dönemi Spor Okulları başladı. Yoğun ilgi gören Yaz Dönemi Spor Okulları’nda 17 spor tesisi ve 5 parkta futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa kadar birbirinden farklı 17 branşta zengin içeriklere sahip eğitimler veriliyor. Spor Okullarının 1’inci Yaz Dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri 19 Haziran-20 Temmuz olarak belirlenirken, 2’nci Yaz Dönemi 21 Temmuz-15 Ağustos, 3’üncü Yaz Dönemi 16 Ağustos-9 Eylül olarak planlandı.

17 tesis ve 5 parkta 17 branş

Dört mevsim aralıksız sürdürdüğü eğitimlerle tüm Kayserililere eğlenceli spor imkânı sunan Spor Okullarının, özellikle öğrencilerin yaz tatillerini en verimli şekilde geçirebilmelerine katkı sunacak Yaz Dönemi Kurslarında branşlar ve yaş aralıkları şu şekilde belirlendi:

“Yetişkin kursları için 16-65 yaş, jimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-15 yaş, futbol 6-15 yaş, basketbol 6-15 yaş, hentbol 6-15 yaş, tenis 7-15 yaş, masa tenisi 5-15 yaş, okçuluk 7-15 yaş, geleneksel okçuluk 7-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş, kick boks 6-15 yaş, taekwondo 6-15 yaş, voleybol 6-15 yaş, su kayağı 11-15 yaş, badminton 7-15 yaş, atletizm 5-15 yaş ve güreş 8-12 yaş.”

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İHA

Kayseri Gündem
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